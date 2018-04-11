Сирийская армия перебросила самолеты на базу Хмеймим

Авиация сирийской правительственной армии переброшена на российскую военную базу Хмеймим. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным центра, базирующегося в Лондоне, на российскую базу также эвакуирован главный штаб сирийской армии.

Источник в ООН сообщил газете, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе не станут целями возможных ракетных ударов США и Франции.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют произвести ракетный удар по силам президента Сирии Башара Асада. Атака должна стать ответом на предполагаемое использование войсками Асада химоружия в городе Дума.