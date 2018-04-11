СК задержал пожарного из «Зимней вишни»

Следственный комитет России задержал Сергея Генина — командира пожарного звена, задействованного на тушении возгорания в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Ведомство распространило видео задержания пожарного.

Генину предъявлено обвинение в халатности — по версии следствия, он выбрал неверный маршрут для того, чтобы добраться до посетителей кинозала на четвертом этаже ТЦ. В результате не менее 37 человек погибли.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для Генина.

Всего в результате пожара 25 марта погибли 64 человека, 41 из которых — дети.