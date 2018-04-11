СК завел дело против тушившего огонь в «Зимней вишне» пожарного

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Сергея Генина — командира пожарного звена, выехавшего на пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Генина обвиняют по статье о халатности.

По версии следствия, командир звена газодымозащитной службы Генин вместе с пожарными Антоном Бридовым и Александром Малышенко, а также очевидцем А. Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход.

«Ананьев сообщил о нахождении на 4 этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш, как кратчайший путь к указанному кинозалу.

Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения… направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу», — говорится в заявлении.

Бридов и Малышенко, отмечает следствие, «беспрекословно проследовали за своим командиром».

Дойдя до четвертого этажа, пожарные натолкнулись на запертую дверь. После чего вернулись к основной лестнице и «беспрепятственно проследовали на 4 этаж».

Из-за этого, по версии СК, «ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей».

«В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4 этаже в кинозале №2», — отмечает следствие.

Дома у Генина проводятся обыски. В ближайшее время пожарный будет задержан.

Александр Ананьев потерял при пожаре трех дочерей.