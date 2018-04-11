Скончался автор первых хитов Киркорова

Российский артист Филипп Киркоров заявил о смерти автора его первых песен, болгарского композитора Тончо Русева. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

По его словам, Русев скончался на 86 году жизни. Киркоров выразил соболезнования всем членам его семьи и болгарскому народу в частности.

Артист отметил, что песни Русева принесли ему первый успех и популярность. Киркоров отметил такие песни, как «Ты Ты Ты», «Синдбад-Мореход», «Днем и ночью», и «Спроси у моря».

Семья композитора на его странице в Facebook сообщила, что композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения.