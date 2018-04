Slepaya - 549 vypusk, Melkiy shrift (10.04.2018)

Slepaya 549 seriya Melkiy shrift posledniy vypusk 10 aprelya. Luiza vsyu zhizn' mechtala o lyubvi, no tak i ne smogla sozdat' sem'yu. Ona uzhe otchayalas', kak vdrug vstretila muzhchinu. Odnako pered samoy svad'boy Luiza reshayet s nim rasstat'sya i uzhe ne znayet, kak teper' pomirit'sya s vozlyublennym. Za pomoshch'yu Luiza obrashchayetsya k babushke Nine. Yeye sravnivayut s Vangoy. Ona zhivet uyedinenno v glushi i ne ochen' lyubit govorit' o sebe ili o tom, kto i zachem k ney obrashchayetsya. No tekh, kto prikhodit – prinimayet. Ved' znayet, kogda u cheloveka chto-to ne tak, potomu chto vidit – vidit ne yego odezhdu ili prichesku, a vidit yego sud'bu.





