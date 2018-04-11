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«Смешно и унизительно»: Украина намерена ввести санкции против России по аналогии с США


Добавлено: 11 апр 2018 в 06:17, Категория: Новости на сегодня
«Смешно и унизительно»: Украина намерена ввести санкции против России по аналогии с США

Украинские власти намерены ввести санкции в отношении российских бизнесменов, которые попали под недавние американские ограничения.

Об этом заявил Пётр Порошенко на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он отметил, что проект уже прорабатывается в Службе безопасности Украины, кабинете министров и Совете национальной безопасности и обороны.

«Они (санкции. — RT) будут максимально гармонизированы с решением правительства США, и, безусловно, в состав санкций будет введён и господин Дерипаска, и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму», — сказал президент.

По его словам, «реакция Украины будет решительной и быстрой».

При этом ранее Порошенко «приписал» новые санкции США исключительно к поддержке Вашингтоном Киева: якобы Белый дом ввёл ограничения «за агрессию против Украины». Однако, как подчёркивали в администрации США, санкции направлены в целом против «поведения России по всему миру», включая ситуацию в Сирии и мнимые кибератаки.

Напомним, что США ввели новый пакет ограничений в отношении 38 физических и юридических лиц 6 апреля. В списке — семь российских бизнесменов, 17 госслужащих, а также 14 компаний. Многие из них ранее упоминались в «кремлёвском докладе», выпущенном в конце января.

После публикации списка Порошенко выразил надежду, что аналогичные санкции введут и в Евросоюзе. «Свободный мир и в дальнейшем будет укреплять свою коалицию против Москвы при чётком лидерстве Вашингтона и на основе мощного трансатлантического единства и общих ценностей», — писал он.

Равнение на «старших товарищей»

Эксперты тем не менее считают, что для России присоединение Украины к американским санкциям не станет ощутимым. Зато для украинской экономики и предпринимательского сектора это может иметь негативные последствия.

«Может сильно пострадать украинское государство и украинские компании, которые задействованы в сфере тяжёлой, сталелитейной промышленности. Здесь опять прослеживается украинская логика „назло бабушке отморожу уши”, — пояснил RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Кроме того, он отметил, что действия Порошенко, скорее, направлены на поддержание его собственного имиджа, так как он, судя по всему, не имеет реальной поддержки ни украинского общества, ни украинских промышленников.

«Порошенко демонстрирует в первую очередь лояльность и повторяет шаги, которые делают „старшие товарищи”. Все эти действия направлены на то, чтобы закрепиться в сознании Запада в качестве политической фигуры, которая готова без приказаний делать то, что будет приятно Западу. Украина не обладает внешнеполитической субъектностью и будет просто копировать те шаги, которые делают Вашингтон и Брюссель. Такая же логика была в высылке российских дипломатов», — подчеркнул эксперт.

В погоне за доверием

Порошенко всеми силами пытается поддержать свой рейтинг как политика, считает политолог Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. В беседе с RT он отметил, что решения украинского президента о санкциях выглядят довольно жалко.

«Порошенко чувствует, что по крайней мере часть американской политической элиты решила его списать, поэтому он делает всё, чтобы восстановить частично утраченное доверие, тем более что до выборов осталось сравнительно недолго. Поэтому он производит такие шумные действия. Но конечно, когда слышишь: „Мы введём такие санкции, как США” — то напрашивается поговорка „куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй”. Повторение решений США без соизмерения своих возможностей выглядит смешно и унизительно для Украины», — сказал Жарихин.

Он также отметил, что если американские ограничения ещё могут стать определённой проблемой для РФ, то украинские на такую значительность априори претендовать не могут. При этом эксперт считает, что в целом шаг Порошенко вряд ли будет замечен в Вашингтоне.

«Думаю, что США сейчас не до Порошенко. Они заняты противостоянием с Россией в Сирии и торговой борьбой с Китаем», — заключил собеседник RT.

Полина Духанова, Анастасия Румянцева


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Добавлено: 11 апр 2018 в 06:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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