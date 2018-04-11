СМИ: Галкин будет жить на Кипре без Аллы Пугачевой

Слухи о гомосексуальности шоумена Максима Галкина нередко появляются в информационном пространстве. После слов актера Алексея Панина о гомосексуальности юмориста СМИ ищут любой повод, чтобы найти этому подтверждение.

«Экспресс-газета» назвала вероятного любовника Галкина – им оказался его коллега по сцене Сергей Дроботенко. Артисты поприветствовали друг друга на юбилейном вечера Владимира Винокура, но, по мнению издания, они скрывают от публики свои отношения. « Вот Максим Галкин на бегу лизнул пальчиком ладонь Сережи Дроботенко. Ребята скрывают свои отношения, делают вид, что всего лишь товарищи по цеху. Ну, теперь-то Макс может не прятаться и в любое время дать деру от нашего гомофобного общества. Недавно он получил паспорт гражданина Кипра, предварительно вложив в недвижимость острова почти $3 миллиона», – пишет издание.

В прошлом году Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой приобрел дом на Кипре, после чего они стали его полноправными гражданами. Как пишет издание, на Кипре Максим Галкин будет жить вместе с Дроботенко. «Галкин с Дроботенко планируют переехать на Кипр, потому что знают – враг внутри, а спасаться от него надо снаружи», – пишет «Экспресс-газета».