СМИ: штаб-квартиру IBU обыскали в связи с допинговыми обвинениями

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге, сообщает Insidethegames со ссылкой на телекомпанию ORF.

Отмечается, что обыски связаны с допинговыми обвинениями и что сотрудники полиции осмотрели несколько комнат.

В последнее время IBU столкнулся с многочисленной критикой в свой адрес в связи с антидопинговой политикой организации. Так, несколько команд бойкотировали этап Кубка мира в Тюмени, после того как руководство IBU приняло решение не отменять соревнования в России.

Бойкот этапа КМ по биатлону в Тюмени: кто приобрел, а кто потерял?