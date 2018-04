СМИ сообщили о десятках погибших после падения самолета в Алжире

Десятки человек погибли в результате крушения военного самолета в Алжире недалеко от аэропорта Буфарик. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Со ссылкой на местные СМИ РИА Новости информирует о 200 погибших. Сообщается также, что крушение потерпел самолет Ил-78. Крушение произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида около 08.00 (10:00 мск) по местному времени. В настоящее время движение на близлежащих дорогах перекрыто. На место падения направлены 14 машин скорой помощи.

BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: reports pic.twitter.com/5749iL1dEt

