СМИ: США, Великобритания и Франция обсуждали удар по Сирии

Агентство AP сообщило, что главы США, Великобритании и Франции обсуждали удар Сирии. При этом никто из политиков окончательного решения не принял.

Главы держав планировали провести военную операцию, которая стала бы более массовой, чем прошлогодний ракетный удар Вашингтона по авиабазе «Шайрат». Тогда американские власти заявили, что на аэродроме якобы находятся самолеты с химическим оружием. Доказательств, правда, не появилось.

Три государства обсуждают разные сценарии. По информации издания, планируется не дать президенту Сирии Башару Асаду провести новые операции. США, Великобритания и Франция планируют ударить по объектам, посредством которых САР проводит военные мероприятия.

Накануне американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Сирии, которая якобы применила «химоружие» в городе Дума, Восточная Гута. В МИД РФ заявили, что цель подобных вбросов — выгораживание террористов и оправдание потенциальных атак со стороны.

В марте Генштаб ВС РФ узнал о готовящейся операции с инсценировкой применения химического оружия. Соединенные Штаты планируют использовать провокацию как повод для атаки по САР.