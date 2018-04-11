СМИ: Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на военной базе

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отвезли в госпиталь на военной базе. Об этом сообщает газета Sun.

Издание отмечает, что она находится там «из соображений безопасности». За ее здоровьем внимательно наблюдают. При этом неизвестно, о какой именно военной базе идет речь.

Ранее СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль. Сергей Скрипаль в настоящее время находится в лечебном учреждении.

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Посольство РФ: в британской больнице не подтвердили симптомы химотравления у Скрипалей

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона. До сих пор Великобритания так и не предоставила доказательств вины России.

Вчера директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что состояние здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля улучшается. По её словам, существует надежда, что он со временем будет выписан. При этом Посольство России в Великобритании заявило, что в больнице британского городского округа Солсбери ни разу прямо не подтвердили наличие симптомов химического отравления у экс-полковника ГРУ.

Во вторник также стало известно, что в Конгрессе США подготовили пакет санкций против государственного долга и банков России. Авторы законопроекта называют новые ограничительные меры ответом на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, «попытку России нарушать международные законы» и на «российскую агрессию», направленную в адрес «экспатов, диссидентов и демократических активистов».

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