СРОЧНО: Российские журналисты ранены при обстреле автобуса в Сирии

В Восточной Гуте неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, примерно в 18:20 автобус с российскими журналистами, возвращавшимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия.

«В результате корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала „Россия-1“ Михаил Виткин и оператор телеканала „Звезда“ Владислав Додонов получили лёгкие ранения ног», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи российского Центра примирения оказали пострадавшим всю необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

В настоящее время журналистов эвакуируют в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.