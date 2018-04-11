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» » Стало известно куда британские власти перевезли Юлию Скрипаль

Стало известно куда британские власти перевезли Юлию Скрипаль


Добавлено: 11 апр 2018 в 10:42, Категория: Украина
Стало известно куда британские власти перевезли Юлию Скрипаль

Британские власти перевезли дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию из госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы.

Британские СМИ со ссылкой на источник сообщают, что Скрипаль находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья.

Напомним, 9 апреля, когда Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, она была под вооруженной охраной, чтобы предотвратить еще одну попытку убийства.

В то же время посольство России в Лондоне обвинило британское правительство в «похищении» российских граждан.


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Юлию Скрипаль отвезли в госпиталь на военной базе
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Юлию Скрипаль выписывают из больницы и эвакуируют в "безопасное место"
Британские власти отказали в визе племяннице Скрипаля
Добавлено: 11 апр 2018 в 10:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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