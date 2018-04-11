Стало известно куда британские власти перевезли Юлию Скрипаль

Британские власти перевезли дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию из госпиталя в Солсбери в больницу на территории военной базы.

Британские СМИ со ссылкой на источник сообщают, что Скрипаль находится на военной базе для ее защиты и наблюдения за состоянием здоровья.

Напомним, 9 апреля, когда Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, она была под вооруженной охраной, чтобы предотвратить еще одну попытку убийства.

В то же время посольство России в Лондоне обвинило британское правительство в «похищении» российских граждан.