От ополченца с позывным «Склон» поступило сообщение о последних изменениях на линии разграничения сторон в Донбассе.

В сообщении говорится о серьезном обострении ситуации накануне вечером. По состоянию на 21-35 по окраинам Донецка «работали все калибры, включая 152 мм». Под обстрелом ВСУ также находился район Аэропорт-Спартак-ЯБП и Новоазовский район. По данным ополченца, украинские силовики в течение всего предыдущего дня стягивали технику к фронту.

Под Донецком и на южном направлении сформирована большая армада артиллерии и танков. Силовики стремятся окружить столицу ДНР. По состоянию на 20-00 в ВСУ приступили к формированию сил из походного в боевой порядок. Существует угроза тотальной атаки на Донецк и Докучаевск, отметил ополченец.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что стандарты НАТО нанесли удар по украинским военным в Донбассе. В частности, испорченные продукты, поставляемые в ВСУ по стандартам НАТО, привели к госпитализации пятнадцати силовиков в Трехизбенке.

По его словам, к отравлению военнослужащих привели просроченные и некачественные продукты.

«Тыловые службы ВСУ, якобы, давно осуществляют работу по стандартам НАТО. И это говорит о том, что натовские стандарты не предполагают повышения качества, а лишь ведут к экономии на военных», – подчеркнул Андрей Марочко.