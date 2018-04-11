Суд не признал Telegram ответчиком на процессе о его блокировке

Таганский суд Москвы не привлек Telegram к рассмотрению дела о его возможной блокировке в качестве ответчика. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Суханина, мессенджер выступит заинтересованным лицом, «поскольку заявление рассматривается в особом производстве».

Представители мессенджера Telegram, юристы международной группы «Агора», направили в Таганский суд ходатайство, в котором попросили отложить назначенное на 12 апреля судебное заседание о блокировке мессенджера.

«Поскольку Telegram определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено», — цитирует «Интерфакс» руководителя «Агоры» Павла Чикова.

Он пояснил, что Telegram является иностранной компанией, и полномочия представителя оформляются «апостилем и прочими логистическим премудростями».

«Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — считает Чиков.