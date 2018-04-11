Суд запретил капитану «Норда» возвращаться в Крым

Херсонский горсуд избрал капитану задержанного в порту Бердянска керченского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства являться к представителям следствия по первому требованию. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяну Тихончик.
«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК – личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию», – заявила она.
Ранее сообщалось, что капитана «Норда» выпустили из СИЗО.
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