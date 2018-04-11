Таганский суд принял иск Роскомнадзора против Telegram

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора к мессенджеру Telegram. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

«Дело по заявлению Роскомнадзора к Telegram назначено к рассмотрению. Досудебная подготовка назначена на 12 апреля 2018 года в 10:00 мск», - сказала пресс-секретарь. Скорее всего, на слушаниях стороны уточнят свои позиции, после чего судья Юлия Смолина назначит дату рассмотрения иска по существу.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил «Интерфаксу», что ни Telegram, ни его представители об этом не уведомлены.

Ранее Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 суток предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Павел Чиков в ответ заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно.