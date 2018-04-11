Тереза Мэй потребовала больше доказательств химатаки в Думе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от президента США Дональда Трампа больше доказательств применения правительственными войсками химического оружия в Сирии. Как сообщает The Times, в противном случае Лондон не присоединится к военному ответу на инцидент в сирийском городе Дума.

Мэй не согласилась на проведение быстрой ответной операции, так как место предполагаемой химатаки готовы посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

После ультиматума Трампа о 48 часах, в течение которых он взялся доказать, что за химатаку несут ответственность сирийские власти и союзные им Россия и Иран, в Лондоне состоялось обсуждение сложившейся ситуации.

Как стало известно изданию, глава МИД Брис Джонсон настаивал на участии в международном ответе. Тереза Мэй скептически отозвалась об эффективности удара по авиабазе в Хомсе, предпринятом в ответ на предыдущий случай применения химического оружия.