Торговые системы. 5 причин расположить их в своем магазине

Почему-то первое, что приходит в голову, когда говоришь об оборудовании торговых помещений, – экономпанели. Особенно, если речь идет о магазинах одежды и обуви. Но это уже пережиток прошлого. Пора менять ситуацию.

Есть отличная альтернатива – торговые системы (BASIS, FORMAT, GLOBAL, VERTIKAL и другие). Чем же они лучше?

Рассмотрим на примере конструкции BASIS.

Во-первых, они удобнее

Торговые системы – это настоящее «лего», у которого есть база в виде профилей и перфорированных труб, а все остальные элементы с различными вариациями навешиваются на основу.

Такие конструкции удобно собирать, разбирать, транспортировать и снова собирать. Они подстраиваются под любое помещение и условия. Просты в монтаже и занимают мало места в разобранном состоянии.

Стоит отметить, что концепция BASIS зародилась в Италии, еще до того, как Европа озаботилась защитой окружающей среды (элементы BASIS обычно хромированные, а на Западе сейчас отказались от хрома, так как его производство загрязняет природу; теперь систему изготавливают в Азии). Страна, в которую со всего мира съезжаются закупаться одеждой, кожгалантерей и аксессуарами, точно знает толк в вешалках, витринах и прилавках.

Во-вторых, выгоднее

Одна и та же модель, собранная на основе экономпанели и конструкции BASIS, будет иметь разную стоимость. Последняя приблизительно на 30 % выгоднее.

В-третьих, торговые системы надежнее

Если правильно собрать и установить – они выдерживают бОльшие нагрузки, чем панели. Так, концепция BASIS выполнена из хромированного железа и отличается высокой прочностью. Она не прогнется и не сломается. Однако надо учитывать, что BASIS создана все-таки для легких товаров (сувениры, одежда, обувь и прочее).

В-четвертых, функциональнее

Благодаря многочисленным опорам, крепежам, кронштейнам, вешалам получаются самые разные модификации витрин с полками, крючками и т. д. Причем как островных, так и пристенных. Поэтому в некоторых случаях торговые системы оказываются функциональнее экономпанелей.

В-пятых, они более стильные

Согласитесь, хромированные или покрытые под бронзу, сатин или серебро системы выглядят намного удачнее, чем непримечательные панели из МДФ. Первые легко впишутся в любой интерьер магазина, а вот с последними еще придется поработать, чтобы органично разместить в помещении, не испортив при этом его отделку.

Таким образом, экономпанели по нескольким пунктам проигрывают современным торговым системам. Так что пора по-новому взглянуть на оснащение магазина. Если вы собираетесь оборудовать торговую точку, заходите сразу на projectto.ru. Здесь найдете все, что нужно для торговли, в том числе и системы. А если возникнут вопросы – консультанты всегда помогут с выбором.