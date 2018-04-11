Трамп рассказал, чем вызвана враждебность между Россией и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что враждебность в американо-российских отношениях во многом вызвана расследованием по «делу РФ» в США.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

«Во многом враждебность в отношениях с Россией вызвана фейковым и коррумпированным „российским расследованием“, которое держат на плаву сторонники демократов или люди, которые работали на Обаму. Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США, — ред.) Розенстайна, который подписал распоряжение по закону о надзоре за иностранными разведками и письмо (экс-директору ФБР — ред.) Коми. Никакого сговора, вот они и сходят с ума!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения США с Россией «сейчас хуже, чем когда-либо», и высказал идею «прекратить гонку вооружений». При этом американский президент на своей странице в соцсети также предупредил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные США по Сирии.