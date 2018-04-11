Трамп сказал, кого "благодарить" за плохие отношения с Россией

Трамп нашел виноватых в плохих отношениях США и России, в результате чего мир фактически оказался на грани войны.

В том, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией находятся на самом низком уровне, виноваты, считает Трамп, конгрессмены. На своей странице он оставил запись как внешнеполитического, так и внутриполитического содержания:

Наши отношения с Россией находятся на опасном и небывало низком уровне. Можете поблагодарить Конгресс. Эти же люди не могут дать нам и медицину.

Подписывая закон о новых санкциях против России, американский президент указал на спешность его принятия Конгрессом, в результате чего там оказались явные промахи.