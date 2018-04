Трамп запланировал ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по сирийской территории. Так он отреагировал на заявления российских дипломатов о готовности РФ сбивать ракеты, выпущенные по сирийским правительственным силам.

«Россия клянется сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — славные, новые и "умные"!» — написал Трамп в твиттере.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

«Вы не должны поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и наслаждается этим!» — добавил он, говоря, по всей видимости, о президенте Сирии Башаре Асаде.

США обвиняют Асада в химатаке по городу Дума в Восточной Гуте. В результате нее, по данным оппозиционных Асаду общественников, погибли более 70 человек.

Россия и Сирия называют данные об атаке выдумкой.

Сегодня утром посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил о праве Москвы сбивать ракеты, направленные против сирийских правительственных сил. До этого о том же говорил постпред при ЕС Владимир Чижов.

В российском МИДе отреагировали на заявление Трампа. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова также допустила, что американские ракеты «уничтожат все доказательства применения химоружия».

По ее мнению, целью удара может стать желание «быстро замести следы провокации», чтобы «международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств».