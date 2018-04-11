Третья Мировая в Сирии: Израиль атакует между ударом США и контрударом России (ВИДЕО)

Известный российско-израильский публицист антисионистской направленности Израиль Шамир рассказывает об обострившемся конфликте в Сирии.

Эксперт по Ближнему Востоку высказал своё мнение о том, что Израиль хитро атакует между возможным ударом США и контрударом России, он назвал цели и задачи Тель-Авива, а также напомнил о регулярных атаках Цахала в Сирии.

Израиль Шамир подчеркнул ,что действия Израиля способны развязать Третью Мировую Войну.

В ходе диалога с Дмитрием Линтером также были затронуты вопросы: когда война и где Красные линии? Пираты и Служба Внешней разведки Эстонии в одном флаконе. И причём здесь Сирия и Иран?

Как ранее сообщала «Русская Весна», в ночь на 9 апреля ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс.

Напомним, что в результате удара Израиля по сирийской авиабазе погибли иранские военные.

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