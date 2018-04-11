Третью мировую войну спровоцирует конфликт США и России в Сирии – мнение эксперта

Третью мировую войну может подстегнуть противостояние России и США в Сирии.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на зарубежный телеканал и мнение военного эксперта.

Подобное развитие событий не исключает немецкий телеканал Welt. Минобороны РФ четко дало понять Пентагону – любые действия против России спровоцируют жесткие ответные меры. Даже оптимистично настроенные военные эксперты не исключают, что ситуация в САР, накаленная до предела, может привести к глобальному военному конфликту.

В частности, источник ссылается на мнение эксперта и журналиста Александра Гольца, который в интервью для «Эха Москвы» заявил о том, что столкновение России и США в Сирии поставит мир на грань Третьей мировой войны.