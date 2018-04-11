Три российских журналиста получили ранения в сирийской Думе

Автобус с журналистами российских телеканалов подвергся обстрелу, легкие ранения ног получили корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор «России 1» Михаил Виткин и оператор канала «Звезда» Владислав Додонов, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Автобус был обстрелян из стрелкового оружия, когда журналисты возвращались со съемок в городе Дума в Восточной Гуте.

Всем пострадавшим российские военные медики оказали помощь на месте.

Также попавший под обстрел военный корреспондент РЕН ТВ Валентин Трушнин рассказал: «Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными — все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей, чтобы сорвать флаг».

Сейчас пострадавшие находятся в госпитале.