Тристан Томпсон изменил Хлое Кардашьян, когда та была на третьем месяце беременности

Совсем скоро на свет появится первенец Хлое Кардашьян и Тристана Томпсона. Сладкое предвкушение должно было сделать дни ожидания радостными и счастливыми, но не тут-то было. В сети появились два ролика, на которых запечатлена измена профессионального баскетболиста.



Первый ролик опубликовал портал TMZ, который не прочь найти скандальный компромат на звезд. Видео датируется октябрем 2017-го. На нем Тристан не стесняется заигрывать с двумя девушками. Объятия и поцелуи — всё это не смотря на третий месяц беременности Хлои.

Вроде бы — всё в прошлом и ради будущего ребенка мимолетную интрижку Тристана можно простить, но свежее видео с изменой, опубликованное Daily Mail, было снято в прошлую субботу. Его записал один из посетителей бара на крыше PH-D Lounge на Манхэттене. В нем Тристан целуется с моделью Лани Блэр. «Они были вместе, и это было очевидно. Пара активно общалась, танцевала, а потом я видел, как она потянулась к нему для поцелуя», — делится очевидец событий.

Инсайдеры сообщают, что перед тем, как посетить вечеринку, модель и баскетболист провели не менее четырех часов вместе в отеле. Кто знает, что там происходило? Пара была замечена по дороге в частный клуб Soho House, а после вернулась в отель. «На входе в гостиницу он осторожно осматривался и постоянно оборачивался», — рассказывают свидетели.

Хлоя пока не дала официального комментария событиям, а вот семейство Кардашьян начало прерывать все связи с Тристаном – члены клана отписались от аккаунта баскетболиста в инстаграме. Поддержку Хлое выразила также фотомодель Эмбер Роуз, с которой у них была давняя вражда. «Я знаю, что у нас были разногласия в прошлом, но мое сердце с тобой. Сис, никто не заслуживает ощущения этой боли, особенно в такое чувствительное время. Пусть Бог благословит тебя и твоего ребенка», — написала она в Instagram.



Напомним, что раннее звезда рассказала на своем сайте, почему подтвердила свою беременность только после трех месяцев. Оказывается, Хлое хотела сообщить радостную новость одновременно всем близким и родным. Скрывать такую новость от общественности было намного легче, чем от семьи, с которой звезда проводит много времени.

“Мы хотели рассказать это всем одновременно, что оказалось, не так просто — как вы себе представляете собрать столько людей в одной комнате!? — но это было просто невероятно, когда мы наконец-то это сделали!» объясняет Хлое.

Как сообщает сама Кардашьян, скрывать беременность от родных было очень сложно из-за плохого самочувствия, которое преследовало ее. Первый триместр оказался для звезды очень тяжелым. Сложнее всего было скрывать беременность от сестер, с которыми та проводит почти каждый день. “Я провожу со своими сестрами каждый день, из-за чего мне было очень сложно не рассказать, почему я чувствую себя плохо или не могу делать некоторые вещи,» говорит Хлое, которая уже на шестом месяце беременности от ее бойфренда Тристана Томпсона.