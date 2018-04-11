Тристан Томпсон изменял Хлое Кардашьян, когда она была на третьем месяце беременности: видео

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

В семье Кардашьян разгорается новый скандал. Как сообщают западные СМИ, возлюбленный Хлое Кардашьян и отец ее будущего ребенка Тристан Томпсон изменял ей, когда она уже была в интересном положении. Портал TMZ опубликовал видеозапись, на которой 27-летний баскетболист весело проводил время в ночном клубе в компании трех девушек в октябре прошлого года. Назвать эти посиделки дружескими довольно сложно — одну из своих подруг Томпсон целовал в губы, а другую — в грудь.

Впрочем, это еще не все. Как сообщают инсайдеры, в выходные баскетболиста видели в ночном клубе вместе с неизвестной брюнеткой. Он не только провел с ней весь вечер, но и затем, по словам очевидцев, уехал вместе с ней в отель, который она покинула только под утро.

В то время как Хлое пока на эти сообщения не отреагировала, бывшая возлюбленная спортсмена и мать его ребенка Джордан Крейг (Томпсон бросил ее, когда она еще была беременна) в своем Instagram опубликовала довольно странное сообщение:

Если вы уважаете себя и других, вы никогда не сделаете кого-то несчастным и не будете преданы другими людьми. Желаю всем добра,

— написала она.

Джордан Крейг

Напомним, что стать мамой Хлое Кардашьян, которая только вчера поделилась новым нежным кадром со своим возлюбленным, должна в ближайшее время.

Тристан Томпсон и Хлое КардашьянТристан Томпсон и Хлое Кардашьян