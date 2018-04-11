Украинский суд запретил капитану сейнера «Норд» посещать Крым

Херсонский городской суд обязал капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко сдать паспорт и явиться к следователю по первому требованию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым — структуры, созданной в составе Генпрокуратуры Украины.

Также Горбенко запретили «посещать оккупированную территорию Крыма».

Личное обязательство — мера пресечения по обвинению в незаконном промысле рыбы.

По основному обвинению — в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» — Горбенко был арестован на два месяца и опущен под залог.

Украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта в Азовском море.