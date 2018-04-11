Украину не устроил минимальный объем транзита газа, предложенный «Газпромом»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская энергетическая корпорация не отказывается от транзита газа через украинскую территорию и сохранит объем на уровне 10–15 миллиардов кубометров в год.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ответил, что объем транзита, предложенный российской стороной, не устаревает Киев. По его словам, страна настаивает на сохранении транзита российского газа после 2019 года в объеме не менее 40 миллиардов кубометров в год.

Насалик подчеркнул, что объем транзита на уровне 10–15 миллиардов кубометров экономически не выгоден Киеву. Украинским властям придется вкладывать деньги, чтобы прокачать такие объемы газа. В 2017 году «Газпром» прокачал через украинскую газотранспортную систему 93 миллиарда кубометров топлива.