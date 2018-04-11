Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Рухнувший в Хабаровске вертолет совершал учебный полет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дальневосточного СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту находился летный экипаж.

Следователи рассматривают три стандартные версии крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.

Вертолет авиакомпании «Восток» рухнул 11 апреля в 11:30 (4:30 мск). По данным источника в экстренных службах региона, погибли шесть человек. На месте организованы поисковые работы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».