В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали

В ходе утренних обстрелов оккупированного поселка Старомихайловка серьезно пострадали родители пятерых детей.

«Глава поселковой администрации» Константин Борт отметил: «В числе пострадавших — многодетные родители, у них пятеро детей. По словам родных, которые общались с медиками, мужчина в тяжелом состоянии. У него осколочные ранения в области шеи, челюстно-лицевые травмы. Его жена госпитализирована с осколочными ранениями брюшной полости, но, по предварительным данным, внутренние органы не пострадали».

По словам Борта, дети в ходе обстрелов не пострадали.