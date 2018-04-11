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» » В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали

В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали


Добавлено: 11 апр 2018 в 11:42, Категория: Украина
В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали

В ходе утренних обстрелов оккупированного поселка Старомихайловка серьезно пострадали родители пятерых детей.

«Глава поселковой администрации» Константин Борт отметил: «В числе пострадавших — многодетные родители, у них пятеро детей. По словам родных, которые общались с медиками, мужчина в тяжелом состоянии. У него осколочные ранения в области шеи, челюстно-лицевые травмы. Его жена госпитализирована с осколочными ранениями брюшной полости, но, по предварительным данным, внутренние органы не пострадали».

По словам Борта, дети в ходе обстрелов не пострадали.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 11:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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