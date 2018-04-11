В Екатеринбурге прошла очередная тренировка экипажей парадной механизированной колонны

На окраине Екатеринбурга состоялась третья тренировка экипажей военной техники, которая будет задействована на параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи более 80 единиц техники несколько раз отработали слаженное прохождение колонны по улицам города в парадном строю. Посмотреть на тренировку собрались сотни жителей Екатеринбурга.

Планируется, что в конце апреля состоится первая полноценная репетиция парада на центральной площади города, где будет задействована военная техника и пешие колонны.

В военном параде в Екатеринбурге впервые можно будет увидеть армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», УАЗ «Патриот» в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-У» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ. Также задействованы ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и другие.