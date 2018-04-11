В ЕС заявили о готовности России поставлять газ через Украину после 2019 года

Россия продолжит осуществлять транзит газа через территорию Украины после 2019 года, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передаёт ТАСС.

По её словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора министра энергетики России Александра Новака и вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

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Во вторник 10 апреля председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через страну.

Как подчеркнул Миллер, транзит может сохраниться на уровне 10-15 млрд кубов ежегодно, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, отвергая предложенные российской стороной условия.

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