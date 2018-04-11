В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

Показать меню
Актуально
На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение - 07:10 На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях Абэ напрямую попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах  - 07:15 Абэ напрямую попросит Трампа поднять перед КНДР вопрос о похищенных японцах  На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян - 07:49 На астероиде обнаружили радиолокационную станцию инопланетян Мемория. Лев Копелев - 08:11 Мемория. Лев Копелев СМИ сообщили о 8 сбитых ракетах при атаке на сирийскую авиабазу - 08:12 СМИ сообщили о 8 сбитых ракетах при атаке на сирийскую авиабазу 20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО) - 08:21 20 лет думал: Ляшко решил жениться (ВИДЕО) Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское - 08:24 Володин: Россия намерена развивать деловые связи с Ираном через парламентское измерение Санкции США обрушили акции «РУСАЛа» - 08:56 Санкции США обрушили акции «РУСАЛа» Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ» - 08:57 Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ» В МИД России назвали истинную причину санкций против России - 08:59 В МИД России назвали истинную причину санкций против России Террористы ИГИЛ попытались перейти в наступление на фоне атаки на базу ВВС Сирии - 09:14 Террористы ИГИЛ попытались перейти в наступление на фоне атаки на базу ВВС Сирии Ольга Жарикова пока не готова выйти замуж за Сашу Гобозова - 09:21 Ольга Жарикова пока не готова выйти замуж за Сашу Гобозова Москва наносит ответный удар по делу Скрипаля: сегодня Генпрокуратура - 09:24 Москва наносит ответный удар по делу Скрипаля: сегодня Генпрокуратура обнародует скандальные данные по Березовскому и Мэй Джастин Тимберлейк посвятил Джессике Бил пост в Instagram: "Она всегда может - 09:38 Джастин Тимберлейк посвятил Джессике Бил пост в Instagram: Опубликовано видео общения пограничников с российскими дипломатами на КПП - 09:42 Опубликовано видео общения пограничников с российскими дипломатами на КПП «Гоптовка» Стали известны первые имена лайнапа фестиваля Faces&Laces - 09:45 Стали известны первые имена лайнапа фестиваля Faces&Laces Травля и убийства – причины бегства евреев из Европы - 10:04 Травля и убийства – причины бегства евреев из Европы
» » В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну


Добавлено: 11 апр 2018 в 07:00, Категория: Политика
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

Ситуация вокруг Сирии накаляется. Как и год назад, есть опасность прямого удара вооруженных сил США по позициям сирийской армии. Вечером 9 апреля Дональд Трамп обещал принять решение по этому вопросу в течение 48 часов. Чтобы это сделать, президент Соединенных Штатов даже отменил свое латиноамериканское турне. Для начала необходимо разобраться в причине очередной эскалации.

По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, все дело во внутриполитических противоречиях в Соединенных Штатах:

"Несколько недель назад Трамп заявил, что собирается выводить американские войска из Сирии, после чего подвергся жесточайшей обструкции не только со стороны своих противников, но и сторонников. Они его назвали слабаком. А Маккейн вообще его разнес в пух и прах, сказав, что он показывает свою слабость. Мне кажется, что нынешние события для Трампа - это дешевый, совершенно вероломный, лицемерный способ показать так называемую силу Америки".

Российский Генштаб открыто заявил, что будет сбивать любые ракеты, угрожающие российским военным, а также их носители. По мнению Баранца, США должны отдавать себе отчет, что реакция будет максимально жесткой:

"Мы сейчас как никогда стоим на пороге войны. Вы прекрасно понимаете, если Генеральный штаб сказал, что ударит, а Василий Небензя тоже сказал, что (Россия) ударит, за ним - Шаманов … За этими словами будут реальные действия. А это значит, что будут ответные ракетные удары по тем объектам, с которых американцы собираются делать пуски. А это - война. Сначала, возможно, вот в таком виде, а потом уже нельзя гарантировать, что она не перерастет в ракетно-ядерную".

Политолог Сергей Марков на своей странице в социальных сетях разместил примерный список этапов эскалации между Россией и США в Сирии:

1. Удар по сирийской военным объектам без особых потерь, как после Хан Шейхуна

2. Удар по важным сирийским военным объектам с крупным ущербом армии и технике

3. Удар по сирийским и по иранским войскам

4. Удар по армии и по правительственным зданиям Сирии

5. Удар по армии и правительственным кварталам Сирии так, чтобы убить политическое и военное руководство страны

6. Удар по сирийским базам там, где есть российские советники

7. Удар по российским частным военным кампаниям, типа Вагнер

8. Удар по российским военным средствам ПВО

9. Удар по российским военным базам с целью нанести им максимальный ущерб.

Большинство экспертов склоняется к сценарию годичной давности. Напомним, что в начале апреля 2017 года американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, предварительно предупредив об этом российскую сторону. Урон был нанесен минимальный. Многие тогда говорили о том, что таким образом Трамп пытался снизить давление, оказываемое на него со стороны "партии войны" внутри американского глобалистского истеблишмента.

Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим повторение данного сценария. Сообщения о якобы имевшей место химической атаке на мирных жителей, как и год назад, уже появились в западных СМИ. Однако, по мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, США сейчас не в той форме, чтобы вести серьезную войну:

«Если Трамп не рискнул ударить по Северной Корее, я не думаю, что он готов ударить по Дамаску, там, где находятся российские офицеры, о чем его уже предупредили. Конечно, по чему-то они могут и ударить. Как ударили по Шайрату, предупредив нас заранее, чтобы мы оттуда ушли и улетели самолеты. Но сейчас, после того, как мы сказали, что будем сбивать и наносить удары по носителям этих ракет, то такой вариант уже не пройдет».

Андрей Афанасьев

https://tsargrad.tv/articles/tramp-mozhet-nachat-tretju-mirovuju-vojnu-uzhe-jetoj-nochju-kak-jeto-budet_124446


Материалы по теме:

Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза
Дональд Трамп: дайте России действовать в Сирии
Маккейн раскритиковал Трампа за «излишнюю доверчивость» Путину
США нужно больше ядерного оружия, - Трамп
Добавлено: 11 апр 2018 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Катерина Зиновьева и Саша Гобозов достойно выдержали испытание

Катерина Зиновьева и Саша Гобозов достойно выдержали испытание

В случае наступления ВСУ ополчение ожидает мощная подмога, решение Путина и Меркель – ДНР и ЛНР, развитие событий

В случае наступления ВСУ ополчение ожидает мощная подмога, решение Путина и Меркель – ДНР и ЛНР, развитие событий

Мемория. Геннадий Фадеев

Мемория. Геннадий Фадеев

Украину впервые в истории пригласили на встречу руководителей МИД “Большой семерки”

Украину впервые в истории пригласили на встречу руководителей МИД “Большой семерки”

Новости России
еще новости
Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций

Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций

Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике

Путин заявил о необходимости укреплять лидерство России в математике

Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Дворкович подтвердил планы правительства помочь компаниям, попавшим под санкции

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Марина Африкантова поделилась своими переживаниями

Марина Африкантова поделилась своими переживаниями

Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)

Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)

Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)

Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)

Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)

Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)

Новости политики
еще новости
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну

Верный союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Верный союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Берем пример с США: Киев введет санкции против России

Берем пример с США: Киев введет санкции против России

Цифровая экономика как символ застоя в мировой науке

Цифровая экономика как символ застоя в мировой науке

Новости экономики
еще новости
Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Европа отказалась поддержать «Северный поток-2» и намерена дожать РФ по украинскому транзиту

Новости общества
еще новости
«Красная звезда» рассказывает о вводе в состав ВМФ головного многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120

«Красная звезда» рассказывает о вводе в состав ВМФ головного многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120

На Донбассе борются с новой угрозой - пожары и сильный ветер

На Донбассе борются с новой угрозой - пожары и сильный ветер

На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток

На космодроме Плесецк будет построен новый ледовый каток

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный»

Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный»

В ГПУ завершили дело против Натальи Поклонской

В ГПУ завершили дело против Натальи Поклонской

В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина

В РФ пообещали «ввести войска» в Украину: названа причина

Помощник президента США Том Боссерт подал в отставку

Помощник президента США Том Боссерт подал в отставку

Мировые новости
еще новости
В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибиотик "Ауроксон"

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Создан двумерный управляемый магнит из платины

Создан двумерный управляемый магнит из платины

В Индии в ДТП погибли 26 детей 

В Индии в ДТП погибли 26 детей 




Лента новостей
Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный» - 02:35 Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный»Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018) - 02:16 Real'naya mistika - 6 sezon, 23 vypusk, Ukradennyy razum (10.04.2018)Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018) - 02:15 Zhit' zdorovo s Yelenoy Malyshevoy - Lecheniye gerpesa (10.04.2018)Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018) - 02:15 Chrezvychaynoye proisshestviye - Vzyal kassu (10.04.2018)Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018) - 02:14 Pust' govoryat - Khimicheskiye ataki, Ot Litvinenko do Skripalya i Gosdumy (10.04.2018)Мысли о финансовом апокалипсисе - 02:07 Мысли о финансовом апокалипсисеРФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг "Ромы" в матче ЛЕ с "Арсеналом" - 01:59 РФПЛ призвала футболистов ЦСКА повторить подвиг Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте Кобейне - 01:49 Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте КобейнеГеттемюллер: У НАТО нет оснований не доверять Британии по «делу Скрипаля» - 01:42 Геттемюллер: У НАТО нет оснований не доверять Британии по «делу Скрипаля»Vremya pokazhet - Doch' russkogo shpiona (10.04.2018) - 01:24 Vremya pokazhet - Doch' russkogo shpiona (10.04.2018)Gadalka - 437 vypusk, Chertovskoye obayaniye (10.04.2018) - 01:24 Gadalka - 437 vypusk, Chertovskoye obayaniye (10.04.2018)Госдеп: Мы пока не знаем, какое вещество использовалось при химатаке в Сирии - 01:10 Госдеп: Мы пока не знаем, какое вещество использовалось при химатаке в СирииПоклонская назначила украинским следователям, подозревающим её в госизмене, время и место для - 00:56 Поклонская назначила украинским следователям, подозревающим её в госизмене, время и место для встречиТорговые системы. 5 причин расположить их в своем магазине - 00:53 Торговые системы. 5 причин расположить их в своем магазине
Последние новости
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну - 07:00 В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну Марина Африкантова поделилась своими переживаниями - 06:31 Марина Африкантова поделилась своими переживаниями Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет - 06:29 Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет «Смешно и унизительно»: Украина намерена ввести санкции против России по аналогии с США - 06:17 «Смешно и унизительно»: Украина намерена ввести санкции против России по аналогии с США В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт - 06:07 В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт Третья Мировая в Сирии: Израиль атакует между ударом США и контрударом России (ВИДЕО) - 05:45 Третья Мировая в Сирии: Израиль атакует между ударом США и контрударом России (ВИДЕО) Скончался автор первых хитов Киркорова - 04:56 Скончался автор первых хитов Киркорова Верный союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии - 04:41 Верный союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии ВАЖНО: Мэй отказала Трампу в совместном нападении на Сирию, — The Times - 04:21 ВАЖНО: Мэй отказала Трампу в совместном нападении на Сирию, — The Times Плей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за первым - 04:14 Плей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за первым Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций - 04:00 Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций Зачем нужна звукоизоляция стен? - 03:39 Зачем нужна звукоизоляция стен? Шведская школа запретила домашние задания и контрольные из-за стресса учеников - 03:21 Шведская школа запретила домашние задания и контрольные из-за стресса учеников
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"