В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска

Показать меню
Актуально
Песков назвал новые санкции США «попранием норм всего и вся» - 16:38 Песков назвал новые санкции США «попранием норм всего и вся» Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу - 16:49 Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу Lufthansa отменит более 800 своих рейсов из-за забастовки - 17:16 Lufthansa отменит более 800 своих рейсов из-за забастовки На «зеленой» ветке метро Москвы устранили неполадки - 17:16 На «зеленой» ветке метро Москвы устранили неполадки Собчак потратила на президентскую кампанию почти 160 млн рублей - 17:16 Собчак потратила на президентскую кампанию почти 160 млн рублей Порошенко назвал «Северный поток — 2» взяткой ЕС со стороны России - 17:16 Порошенко назвал «Северный поток — 2» взяткой ЕС со стороны России Сельский учитель отработает 330 часов за стихотворение об Украине - 17:17 Сельский учитель отработает 330 часов за стихотворение об Украине Сооснователь Apple Стив Возняк покинул Facebook из-за скандала с утечкой данных - 17:18 Сооснователь Apple Стив Возняк покинул Facebook из-за скандала с утечкой данных Главный тренер "Спартака" Епанчинцев: новый контракт рассчитан на один сезон - 17:21 Главный тренер Хайди Клум с новым бойфрендом Томом Каулитцем отдыхает в Мексике - 17:28 Хайди Клум с новым бойфрендом Томом Каулитцем отдыхает в Мексике Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее - 17:35 Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее Российские миллиардеры за день потеряли более 12 млрд долларов — Forbes - 17:42 Российские миллиардеры за день потеряли более 12 млрд долларов — Forbes «Даже ржавая баржа не смеет выйти»: на Украине испугались ответа России на - 17:59 «Даже ржавая баржа не смеет выйти»: на Украине испугались ответа России на арест «Норда» Более 20 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в Индии - 18:24 Более 20 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в Индии Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2» - 18:28 Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2» Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, — Лавров - 18:52 Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, — Лавров Вышел смартфон Honor 9 Lite - 18:56 Вышел смартфон Honor 9 Lite
» » В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска

В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска


Добавлено: 11 апр 2018 в 15:59, Категория: Новости на сегодня
В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска

Координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин опроверг слухи о том, что президент САР Башар Асад и его семья покинули территорию страны.

Ранее несколько ближневосточных СМИ сообщили, что утром 11 апреля Башар Асад якобы покинул президентский дворец в сопровождении военного конвоя, после чего был эвакуирован в Тегеран.

«Президент Сирии Башар Асад в Дамаске. Мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом», — заявил Саблин «Русской Весне».

Он добавил, что не раз встречался с Асадом, «в том числе в 2014 году, когда ситуация в Сирии была значительно хуже».

«И тогда Асад сказал, что никогда не покинет Сирию и разделит судьбу своего народа», — подчеркнул Саблин, уточнив, что «семья Асада сейчас также в Дамаске вместе с народом Сирии».


Материалы по теме:

Асад не намерен уходить с поста президента Сирии
Башар Асад: Запад ищет перемирия только тогда, когда террористам плохо
Компании РФ займутся восстановлением послевоенной Сирии
Башар Асад заявил о готовности провести парламентские выборы в Сирии
Добавлено: 11 апр 2018 в 15:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Боле 50 подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО будут проверены на соответствие звания «ударное» в ходе итоговой проверки

Боле 50 подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО будут проверены на соответствие звания «ударное» в ходе итоговой проверки

Трамп отказался от поездки в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

Трамп отказался от поездки в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

Садулаев: российские борцы намерены завоевать максимум золота на ЧЕ

Садулаев: российские борцы намерены завоевать максимум золота на ЧЕ

Новости России
еще новости
Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет

Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет

РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев

РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев

Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы

Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской:

Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело"

Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире

Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире

Sekretnyye materialy - Kak sozdat' uspeshnyy biznes ne vykhodya iz doma (10.04.2018)

Sekretnyye materialy - Kak sozdat' uspeshnyy biznes ne vykhodya iz doma (10.04.2018)

Dom 2 - Ostrov lyubvi, 5084 vypusk (11.04.2018)

Dom 2 - Ostrov lyubvi, 5084 vypusk (11.04.2018)

Новости политики
еще новости
Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт

Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт

России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ

России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ

Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой

Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой

Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео

Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео

Новости экономики
еще новости
Курс евро на открытии торгов превысил отметку 80 рублей

Курс евро на открытии торгов превысил отметку 80 рублей

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Новости общества
еще новости
Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии

Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии

С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью

С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью

Правительство Медведева уходит в отставку

Правительство Медведева уходит в отставку

В Екатеринбурге прошла очередная тренировка экипажей парадной механизированной колонны

В Екатеринбурге прошла очередная тренировка экипажей парадной механизированной колонны

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
«Приготовься, Россия»: Трамп предупредил РФ о ракетном ударе по Сирии

«Приготовься, Россия»: Трамп предупредил РФ о ракетном ударе по Сирии

В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы

В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы

«Колючая проволока, проверки и военные»: дончанин рассказал об ужасах жизни в ОРДО

«Колючая проволока, проверки и военные»: дончанин рассказал об ужасах жизни в ОРДО

В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали

В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали

Мировые новости
еще новости
В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибиотик "Ауроксон"

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Создан двумерный управляемый магнит из платины

Создан двумерный управляемый магнит из платины

В Индии в ДТП погибли 26 детей 

В Индии в ДТП погибли 26 детей 




Лента новостей
Президент ФВСР: этапов в России на "Арктической гонке Норвегии" в 2018 году не будет - 15:10 Президент ФВСР: этапов в России на Трамп запланировал ракетный удар по Сирии - 15:07 Трамп запланировал ракетный удар по СирииТаганский суд принял иск Роскомнадзора против Telegram - 15:07 Таганский суд принял иск Роскомнадзора против TelegramКурс доллара перевалил за 65 рублей впервые с осени 2016 года - 15:07 Курс доллара перевалил за 65 рублей впервые с осени 2016 годаВ катастрофе военного самолета в Алжире погибли более 250 человек - 15:07 В катастрофе военного самолета в Алжире погибли более 250 человекПесков призвал спокойно и трезво оценивать падение курса рубля - 15:06 Песков призвал спокойно и трезво оценивать падение курса рубляВОЗ привела данные о 500 пострадавших от химического отравления в Сирии - 15:06 ВОЗ привела данные о 500 пострадавших от химического отравления в СирииМОЛНИЯ: Трамп через «твиттер» обращается к России - 15:03 МОЛНИЯ: Трамп через «твиттер» обращается к РоссииОбзор проекта BROTHER: уникальная и необычная платформа - 15:00 Обзор проекта BROTHER: уникальная и необычная платформаС экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений - 14:28 С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностьюОккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео - 14:24 Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видеоВ Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы - 14:21 В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвыАнджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире - 14:17 Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в миреМедведев: Решений о повышении НДФЛ нет - 14:14 Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет
Последние новости
Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт - 16:07 Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска - 15:59 В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ - 15:56 России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой - 15:49 Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело" - 15:45 Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии - 15:42 Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии Родченков в маске и очках дал интервью про "манипуляции" IBU и РУСАДА с допингом - 15:38 Родченков в маске и очках дал интервью про Медведев назвал последние 6 лет годами испытаний - 15:36 Медведев назвал последние 6 лет годами испытаний ЦБ повысил курс евро почти на 2,5 рубля - 15:35 ЦБ повысил курс евро почти на 2,5 рубля Российский посол заявил о праве сбивать ракеты США в Сирии - 15:35 Российский посол заявил о праве сбивать ракеты США в Сирии Новые имена появились на карте Меркурия - 15:35 Новые имена появились на карте Меркурия СМИ сообщили о десятках погибших после падения самолета в Алжире - 15:35 СМИ сообщили о десятках погибших после падения самолета в Алжире Российский рынок упал после заявлений Трампа об ударах по Сирии - 15:35 Российский рынок упал после заявлений Трампа об ударах по Сирии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"