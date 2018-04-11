В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска

Координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин опроверг слухи о том, что президент САР Башар Асад и его семья покинули территорию страны.

Ранее несколько ближневосточных СМИ сообщили, что утром 11 апреля Башар Асад якобы покинул президентский дворец в сопровождении военного конвоя, после чего был эвакуирован в Тегеран.

«Президент Сирии Башар Асад в Дамаске. Мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом», — заявил Саблин «Русской Весне».

Он добавил, что не раз встречался с Асадом, «в том числе в 2014 году, когда ситуация в Сирии была значительно хуже».