В ГПУ завершили дело против Натальи Поклонской

Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование дела о государственной измене Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других экс-чиновников АР Крым. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее данным, ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-чиновников АР Крым по фактам государственной измены, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершению действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти и совершение ряда других особо тяжких преступлений.

Отмечено, что в ходе досудебного расследования в отношении подозреваемых в уголовном производстве судьями Печерского районного суда Киева предоставлены разрешения на осуществление специального досудебного расследования, которые обжалованы в апелляционной инстанции.

«По результатам предварительного расследования 07.04.2018 в газете Урядовый курьер опубликованы сообщения о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемых Поклонской Н. В., Аксенова С. В., Константинова В. А. и других экс-чиновников АР Крым и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования», — говорится в сообщении.

В ГПУ объяснили, что по завершении ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в Апелляционный суд Киева для установления подсудности его рассмотрения.