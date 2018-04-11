В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц рухнул вертолёт Ми-8.

Такая информация распространена ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошёл в 11:30 утра местного времени (4:30 МСК) в районе улиц Антенная – Хирургическая. Вертолёт авиакомпании «Восток» совершил жёсткую посадку на пустыре, при этом окружающие здания и сооружения не пострадали. На борту машины, по предварительным данным, находилось шесть человек.

В результате происшествия шесть человек погибли, двое пострадали, сообщает РИА, ссылаясь на осведомлённые источники.

Обстоятельства инцидента выясняются. На место крушения выехало руководство компании «Восток».