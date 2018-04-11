В Instagram добавили функцию фотографии последних iPhone

Instagram добавил функцию размытия фона публикуемых фотографий, в соцсети ее назвали «Фокус».

Функция работает уже в момент съемки.

«Когда человек окажется в кадре, камера наведет на него фокус, а фон будет слегка размыт. Коснитесь экрана, чтобы сделать фото, или коснитесь и удерживайте, чтобы записать видео», — инструктирует соцсеть.

В настоящее время существует целый ряд приложений для смартфонов на iOS и Android, позволяющих размывать фон снимков или редактировать их иным образом.

Портретный режим есть и в некоторых смартфонах, например, в iPhone, начиная от седьмой модели.

При использовании фотокамеры размытие фона достигается, если диафрагма объектива раскрыта достаточно широко.