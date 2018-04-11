В катастрофе военного самолета в Алжире погибли более 250 человек

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Алжире стали 257 человек. Об этом сообщила алжирская служба гражданской обороны, передает Alg?rie24.

Среди погибших 10 членов экипажа воздушного судна.

Ил-76 был приписан к аэропорту города Бешар. Он разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта города Буфарик.

На борту находились военнослужащие Национальной народной армии Алжира.

Начальник штаба армии и глава службы нацбезопасности страны отменили свои визиты за границу. Создана комиссия по расследованию причин крушения.