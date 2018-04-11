В Кремле прокомментировали планы Трампа ударить по Сирии

Заявление президента США Дональда Трампа о планах ударить по сирийским правительственным силам из-за предполагаемой химатаки может навредить «и без того хрупкой ситуации» в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня в твиттере Трампа появилось сообщение: «Россия клянется сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — славные, новые и "умные"!»

«Вы не должны поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и наслаждается этим!» — обратился Трамп к России, имея в виду сирийского лидера Башара Асада.

На это Песков заявил: «Мы не являемся участниками твиттер-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов».

По данным неправительственных организаций, оппозиционных Асаду, химатака произошла в сирийском городе Дума 7 апреля. В результате погибли не менее 70 человек. ВОЗ сообщает о 500 пострадавших.

Российские военные специалисты не нашли следов применения химоружия в городе.

Дума была последним оплотом оппозиционных Асаду сил в Восточной Гуте. Сейчас город контролируют российские военные и силы Асада. 12 марта, по данным Минобороны РФ, туда будут введены подразделения российской военной полиции.