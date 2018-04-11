В МИД России прокомментировали слова Трампа об «умных ракетах»

В случае нанесения Соединенными Штатами ракетного удара по Сирии существует риск уничтожения доказательств применения химического оружия. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель МИД России Мария Захарова.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории… А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?», — сказано в публикации.

Ранее президент США Дональд заявил, что американские ракеты полетят в Сирию.

Фото: пресс-служба МИД России