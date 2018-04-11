В Москве состоялась вечеринка #тусинаруси

В ресторане Valenok прошла вечеринка #тусинаруси. Мероприятие состоялось по случаю презентации новых вкусов холодного чая Lipton Ice Tea облепиха и черника.

[/url][url=?pic=2#pic2]<>

В рамках мероприятия был презентован новый трека популярного исполнителя Feduk, который музыкант записал специально для проекта #тусинаруси. Мероприятие посетили: российская супермодель Маша Миногарова, travel-блогер и телеведущий Артем Хохоликов, видеоблогер, stand-up комик Ида Галич, шоумен и food блогер Александр Хоменко.

22 апреля в 16:00 в парке культуры и отдыха «Красная Пресня» cостоится еще одно мероприятие в рамках проекта #тусинаруси.