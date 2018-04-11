В музее Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии Георгию Петухову

В музее Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии заслуженному работнику науки Российской Федерации полковнику Георгию Петухову и приуроченную 90-летию со дня рождения его рождения.

Торжественное мероприятие началось со вступительной речи заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора Юрия Кулешова.

«Академия в первую очередь известна своими людьми, и стоит она на тех, кто работал на благо и во имя нашей Родины, нашего учебного заведения. Георгий Борисович Петухов по праву относится к таким людям. Он был настоящим патриотом академии. Практически на каждом факультете знали этого учёного, который все свои силы отдавал подготовке научно-педагогических кадров, развивал самые смелые научные идеи, которые в последующем широко были подхвачены другими научными школами», — сказал Юрий Кулешов.

На мероприятии присутствовали командиры подразделений, сотрудники кафедр, а также приглашённые гости.

Почётное право открыть экспозицию было предоставлено профессору 52-й кафедры доктору технических наук полковнику в отставке Александру Доронину и доценту 61-й кафедры кандидату технических наук полковнику в отставке Владимиру Ивановичу Якунину.

В завершение мероприятия для всех желающих была организована обзорная экскурсия по музею академии.