В ОРЛО на 12 лет за «шпионаж» «осудили» боевика «народной милиции»

«Военный суд ЛНР» приговорил бывшего боевика «народной милиции» Эдуарда Михеева к 12 годам тюрьмы за «шпионаж».

СМИ боевиков сообщают, что Михеев жил в поселке Кленовый вблизи оккупированного города Ровеньки и ранее был участником НВФ «ЛНР».

Боевики сообщили, что Михеев добровольно согласился восстановить контакты с военнослужащими «народной милиции „ЛНР“», установить бывших и действующих боевиков, выезжающих на территорию, подконтрольную Украине».

В «суде» добавили: «Также осужденный не скрывал, что собирал и передавал украинским спецслужбам данные о личном составе Народной милиции ЛНР. Сам осужденный полностью признал свою вину и в качестве оправдания отметил, что „не считает себя гражданином ЛНР“, поэтому имел право сотрудничать с украинскими спецслужбами».