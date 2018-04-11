В результате крушения вертолета в Хабаровске погибли 6 человек

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило ТАСС, что в результате крушения вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «Восток», погибли шесть человек.

«По состоянию на 13:15 (06:15 мск), поисковые мероприятия на месте крушения вертолета завершены. Проводятся оперативно-следственные действия», — сообщили агентству.

Выполнявший учебный полет вертолет разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске. При ударе он загорелся, а его обломки разлетелись в радиусе один километр. К ликвидации последствий крушения вертолета привлекли 219 человек и 31 единицу техники. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ИА AmurMedia, в настоящее время из трех версий крушения главной считаются плохие погодные условия. Предполагается, что вертолет задел антенну и рухнул вниз. Тажке сообщается, что уже найден бортовой самописец.