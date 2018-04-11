ВАЖНО: Мэй отказала Трампу в совместном нападении на Сирию, — The Times

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала американскому президенту Дональду Трампу в совместном нападении на Сирию, передаёт авторитетное лондонское издание The Times.

Разговор между лидерами двух стран состоялся во вторник, 10 апреля. По информации издания, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по Вооружённым силам действующего президента САР Башара Асада в ответ на недоказанное применение химического оружия в сирийской Думе в Восточной Гуте. Глава британского правительства ответила Трампу отказом: она считает, что стороны должны дождаться доказательств химатаки.

The Times добавляет, что на решение Терезы Мэй могло повлиять скорое прибытие экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию, где они должны будут расследовать возможный инцидент в городе Думе.

Как ранее сообщала «Русская Весна», минувшим вечером Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект американской резолюции по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также был отклонён. Также Совбез не принял проект резолюции РФ в поддержку миссии ОЗХО в САР.