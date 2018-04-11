Верный союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии

Идею о совместном ударе по Сирии, который планирует провести Вашингтон из-за предполагаемой «химической атаки» в пригороде Дамаска, отклонил один из ведущих американских союзников.

Согласно информации, распространённой The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответила отказом президенту США Дональду Трампу нанести совместный удар по сирийским объектам в «наказание» России и «режима Асада», которых обвинили в применении отравляющих веществ в сирийской Думе.

Разговор двух лидеров состоялся накануне, 10 апреля, сообщает gazeta. Британский премьер-министр отказалась от быстрого возмездия, желая дождаться выводов инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые должны отправиться в Дамаск для проведения расследования инцидента, сообщает издание.

Как стало известно ранее, Россия наложила вето на проект американской резолюции, предусматривающий создание нового механизма расследования применения химического оружия. Российский проект резолюции по этому вопросу также отклонён. Совбез не принял и еще один документ, предоставленный Москвой, российская резолюция в поддержку миссии ОЗХО в Сирии не была поддержана организацией, сообщает РИА.