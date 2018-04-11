Везде тяжело: учёный NASA рассказал о трудностях пришельцев

Один из астрофизиков заявил, что на других планетах жизнь схожа с земной. И у пришельцев тоже есть трудности.

На конференции NASA Владимир Айрапетян, являющийся старшим астрофизиком, выступил с заявлением, что в других мирах, где есть схожесть с Землёй (наличие источников энергии, воды, химии и прочее) преобладают и такие же трудности, которые переживают люди, то же самое испытывают и пришельцы.

Именно на земноподобных планетах, возможно, зарождение жизни.

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На конференции NASA учёные собрались, чтобы рассмотреть возможность появление первых организмов на Земле, а также на других земноподобных планетах. Они обсудят и условия процветания за пределами нашей планеты и в Солнечной системе.