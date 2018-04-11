Виктор Литвинов высказался о ситуации в отношениях Саши Черно и Иосифа Оганесяна

Третий день наблюдаю истерики Александры Черно. То ей мало внимания, то Иосиф плохо ухаживает. Вчера вообще Ёся сказал, что не хочет победы в конкурсе «Свадьба на миллион», так как он планирует свадьбу только через три года, чем Саша очень опечалена и расстроена. Её данная ситуация не устраивает, но и сделать с этим ничего не может… Черно очень хочет свадьбу и пытается всякими путями затянуть Есю под венец. Я так думаю, что его не переубедить и не заставить силой играть свадьбу, пока он сам к этому не придет, ну или не влюбится в Сашу «по самые уши», что его невозможно будет оторвать от неё.