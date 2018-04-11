Влюбленный и счастливый: Брэд Питт впервые появился на публике после известия о его новом романе

Брэд Питт

Брэд Питт сейчас в центре внимания СМИ: 54-летний актер снова влюблен! Избранницей голливудской звезды, по словам инсайдеров, стала 42-летняя художница, дизайнер, архитектор и профессор Массачусетского университета Нери Оксман, за которой Питт начал ухаживать еще полгода назад. Сам актер пока не спешит рассказывать всему миру о своей новой пассии, но его вид, не можем не отметить, говорит сам за себя: вчера, например, Питт посетил бейсбольный матч и просто светился от счастья — только посмотрите на эту довольную улыбку!

Кстати, в этот вечер на поле была любимая команда актера — "Окленд Атлетикс" (Oakland Athletics), которая провела матч с "Лос-Анджелес Доджерс" (Los Angeles Dodgers). С первым клубом Питта связывает многое: он не только давно болеет за эту команду, но и сыграл в фильме про нее — в биографической драме "Человек, который изменил все" Беннетта Миллера актер исполнил роль генерального менеджера клуба Билли Бина.

Таким счастливым Брэда не видели давно, поэтому неувидительно, что хорошее настроение, которое актер демонстрирует последнее время, многие связывают с переменами в его личной жизни.

Подробностей романа Питта и Оксман пока мало: ясно, что оба скрывают свое близкое знакомство. Из-за этого и версии о характере отношений актера и художницы разнятся: одни утверждают, что этих двоих связывают исключительно дружба и профессиональный интерес к другу другу (Питт ведь недавно внезапно увлекся дизайном), другие уверены, что Брэд и Нери тайно встречаются.

Он предпринимает все усилия, чтобы сохранить их отношения в тайне. Они совершенно определенно вместе. Брэд по уши влюблен,

— заявил журналистам источник из окружения знаменитости.

Нери Оксман

Кстати, Питт и Оксман уже путешествуют вместе: так, в феврале актер отправился на конференцию по дизайну Design Indaba в Кейптауне, одну из самых престижных в мире, где как раз одним из спикеров была американская художница. Конечно, до совместных выходов в свет явно еще далеко, но, может быть, совсем скоро Питту надоест скрывать свою новую возлюбленную, тем более что его развод с Джоли почти завершен, а бывшая жена уже тоже нашла нового бойфренда.

Брэд Питт